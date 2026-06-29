Акула напала на мальчика

29 июня 2026, 16:37

Click 2 Houston: На Багамах акула атаковала 12-летнего ребенка

Фото: istockphoto/Peter_Nile

На Багамах 12-летний турист из США чудом выжил после нападения акулы благодаря самообладанию своего старшего брата. Инцидент произошел во время купания после экскурсии по островам, сообщает Click 2 Houston.