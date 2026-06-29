Акула напала на мальчика
На Багамах 12-летний турист из США чудом выжил после нападения акулы благодаря самообладанию своего старшего брата. Инцидент произошел во время купания после экскурсии по островам, сообщает Click 2 Houston.
По словам пострадавшего Паркера Ролла, он заметил в воде акулу и поначалу принял её за безобидную усатую акулу-няньку, которая редко проявляет агрессию к людям. Он окликнул брата, чтобы поделиться находкой, однако ошибка в идентификации едва не стоила ему жизни.
Старший брат Джек услышал душераздирающий крик и увидел, как кристально чистая морская вода мгновенно окрасилась в багровый цвет. На его глазах хищник прокусил мальчику ногу до кости.
Действуя на адреналине, Паркер сумел самостоятельно выбраться на берег, где его настигла острая боль. Джек, приплывший следом, не растерялся и оперативно наложил жгут, остановив сильное кровотечение. Позже врачи подчеркнули, что эти своевременные действия спасли младшему брату жизнь.
Сейчас подросток передвигается с посторонней помощью, но медики дают благоприятные прогнозы и обещают полное восстановление. Братья предполагают, что столкнулись с рифовой, либо лимонной акулой, которые представляют большую опасность для человека.
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