Мужчина спровоцировал танцы на дороге и оказался за решеткой
Столичный суд назначил десять суток административного ареста мужчине, который устроил несанкционированное мероприятие на проезжей части. Об этом свидетельствуют судебные документы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в октябре. Мужчина припарковал автомобиль в неположенном месте на дороге и включил громкую музыку.
В результате его действий собралась толпа граждан, которые начали танцевать на проезжей части. Как уточняется в документах, своими действиями нарушитель грубо нарушил тишину и покой горожан, выражался нецензурной бранью, а также не реагировал на неоднократные замечания окружающих.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в административном протоколе, пишет РИА Новости. Его действия квалифицировали по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
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