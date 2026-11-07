Мужчина спровоцировал танцы на дороге и оказался за решеткой

07 ноября 2026, 15:08

Москвичу присудили десять суток ареста за танцы на дороге

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Столичный суд назначил десять суток административного ареста мужчине, который устроил несанкционированное мероприятие на проезжей части. Об этом свидетельствуют судебные документы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.