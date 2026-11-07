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Мужчина спровоцировал танцы на дороге и оказался за решеткой

Москвичу присудили десять суток ареста за танцы на дороге
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Столичный суд назначил десять суток административного ареста мужчине, который устроил несанкционированное мероприятие на проезжей части. Об этом свидетельствуют судебные документы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.



Согласно материалам дела, инцидент произошел в октябре. Мужчина припарковал автомобиль в неположенном месте на дороге и включил громкую музыку.

В результате его действий собралась толпа граждан, которые начали танцевать на проезжей части. Как уточняется в документах, своими действиями нарушитель грубо нарушил тишину и покой горожан, выражался нецензурной бранью, а также не реагировал на неоднократные замечания окружающих.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в административном протоколе, пишет РИА Новости. Его действия квалифицировали по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Никита Кротов

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