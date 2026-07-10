Молодежь устроила танцы прямо посреди дороги в Иваново

10 июля 2026, 17:48

Полиция установит танцующих на проезжей части в Иваново

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

О начале проверки по факту появления в интернете видеозаписи, запечатлевшей группу молодежи, устроившей танцы прямо на дорожном полотне в областном центре, сообщили в УМВД России по Ивановской области. Об этом стало известно 10 июля.