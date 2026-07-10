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Молодежь устроила танцы прямо посреди дороги в Иваново

Полиция установит танцующих на проезжей части в Иваново
Фото: istockphoto/Oleg Elagin

О начале проверки по факту появления в интернете видеозаписи, запечатлевшей группу молодежи, устроившей танцы прямо на дорожном полотне в областном центре, сообщили в УМВД России по Ивановской области. Об этом стало известно 10 июля.



В ведомстве уточнили, что ролик обнаружили в соцсетях. На кадрах, снятых в дневное время, видно, как несколько человек стоят в кругу среди припаркованных автомобилей, а в центре импровизированной площадки другие участники исполняют танцевальные движения.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на идентификацию всех причастных к инциденту. По указанному факту организовали доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

Ранее россиянин платил несовершеннолетним девочкам за обнажённые танцы и видео. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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