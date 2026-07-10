Молодежь устроила танцы прямо посреди дороги в Иваново
О начале проверки по факту появления в интернете видеозаписи, запечатлевшей группу молодежи, устроившей танцы прямо на дорожном полотне в областном центре, сообщили в УМВД России по Ивановской области. Об этом стало известно 10 июля.
В ведомстве уточнили, что ролик обнаружили в соцсетях. На кадрах, снятых в дневное время, видно, как несколько человек стоят в кругу среди припаркованных автомобилей, а в центре импровизированной площадки другие участники исполняют танцевальные движения.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на идентификацию всех причастных к инциденту. По указанному факту организовали доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.
Ранее россиянин платил несовершеннолетним девочкам за обнажённые танцы и видео. Подробности в нашем материале.
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