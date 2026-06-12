Мужчина спрятал кокаин в партии мороженого тунца и пошел под суд в Петербурге
В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга избрали меру пресечения в отношении Руслана Гриднева, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина попытался организовать поставку кокаина, замаскированного под груз мороженого тунца, сообщила в Макс городская судебная пресс-служба.
Партию наркотиков обнаружили в Большом порту Северной столицы. Правоохранители изъяли 500 брикетированных плиток с кокаином.
Суд постановил заключить Гриднева под стражу. Ему инкриминируется преступление по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По данным следователей, не позднее 9 июня 2026 года обвиняемый вступил в сговор с третьими лицами, приобрел крупную партию кокаина и спрятал его в контейнере с замороженной рыбой. Злоумышленника задержали в порту в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Хотя Гриднев полностью признал вину, он просил не отправлять его под арест, указав, что на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Суд эти доводы не принял и заключил фигуранта под стражу до 9 августа.
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