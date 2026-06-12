Мужчина спрятал кокаин в партии мороженого тунца и пошел под суд в Петербурге

12 июня 2026, 22:28

Фото: istockphoto/AMilkin

В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга избрали меру пресечения в отношении Руслана Гриднева, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина попытался организовать поставку кокаина, замаскированного под груз мороженого тунца, сообщила в Макс городская судебная пресс-служба.