Мужчина спрятал тело школьницы в чемодан и попался в аэропорту

28 июня 2026, 09:50

В Таиланде австралиец убил 17-летнюю девушку и спрятал ее тело в чемодан

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

В Таиланде задержали 46-летнего гражданина Австралии, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли в чемодане. Об этом сообщает The Guardian.





Мужчину остановили вечером 26 июня в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, когда он собирался вылететь в австралийский Перт. За несколько часов до этого в Паттайе возле с железной дорогой нашли чемодан с останками школьницы.



По версии следствия, утром четверга мужчина вместе с девушкой зашел в квартиру. Через несколько часов он покинул здание уже с крупным чемоданом в руках и увез его на мотоцикле. Полиция арестовала подозреваемого, однако пока не предъявила окончательные обвинения.



Австралийские власти подтвердили, что оказывают гражданину консульскую помощь. Сейчас обстоятельства и причины гибели тайской школьницы выясняются.