Мужчина спрятался под кроватью от полиции после того, как сбил трех человек

12 августа 2026, 19:28

В Британии водитель сбил трех человек и спрятался от полиции под кроватью

Фото: iStock/Lawrey

В Великобритании задержали водителя, который несколько месяцев назад сбил на автомобиле трех человек и скрылся с места происшествия. Об этом пишет Express.