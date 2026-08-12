Мужчина спрятался под кроватью от полиции после того, как сбил трех человек
В Великобритании задержали водителя, который несколько месяцев назад сбил на автомобиле трех человек и скрылся с места происшествия. Об этом пишет Express.
По данным полиции Эссекса, мужчина по имени Джозеф Уикс агрессивно ездил по городу: двигался против потока на улицах с односторонним движением, проезжал на красный свет и едва не задевал прохожих на высокой скорости.
Позже его машина выехала на тротуар возле ночного клуба, где находилась группа людей. Водитель сбил троих, после чего скрылся и бросил авто. К счастью, пострадавшие отделались легкими повреждениями.
Личность виновника ДТП смогли установить по отпечаткам пальцев, найденным в салоне. Позже он также стал фигурантом другого расследования о преследовании и домогательствах к женщине.
Вооруженные полицейские провели обыск по его адресу — нарушитель попытался спрятаться под кроватью, но безуспешно. Ему предъявили обвинения в опасном вождении, управлении автомобилем без страховки и без удостоверения.
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