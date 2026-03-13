Мать спасла дочь от львицы со львенком
В индийском национальном парке Гирский лес произошло два нападения львов на детей в разных районах. Об этом сообщает Desh Gujarat.
Манишабен Рамешбхай Рамани и ее восьмилетняя дочь отправились за фруктами в мангровый лес. Там на них напали львица со львенком. Хищница вцепилась в девочку зубами и потащила вглубь леса. Мать побежала за ними, стала кидать в зверей камни и в итоге отбила ребенка.
Малышка выжила и сейчас находится в больнице, но ее состояние остается тяжелым. Она получила травмы груди, спины и других частей тела.
Второй жертвой льва в Гирском лесу стал пятилетний Давал Ишварбхай Катар — хищник напал на него рядом с полем. Рабочие прогнали зверя, но спасти мальчика не удалось, он скончался в больнице.
