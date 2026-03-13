Трос рухнул на сноубордистку на горнолыжном курорте в России
Горнолыжный курорт в Кувандыке (Оренбургская область) приостановил работу после инцидента, в результате которого госпитализировали сноубордистку. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на региональное министерство спорта.
По данным источника, 12 марта на девушку сорвался трос подъемника. Из-за тяжести травмы она не смогла спуститься самостоятельно — спортсменку эвакуировали с трассы и доставили в больницу. После происшествия курорт временно закрыли.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие намеревается установить все обстоятельства и дать им правовую оценку.
Прокуратура также взяла на контроль соблюдение законодательства при организации работы курорта.
