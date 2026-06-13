Мужчина спустя почти 40 лет узнал, что похоронил не своего отца

13 июня 2026, 13:02

В США мужчина похоронил вместо отца незнакомца и узнал об этом 37 лет спустя

Фото: istockphoto/kzenon

Житель США Марк Уэллс спустя десятилетия выяснил, что могила, которую он посещал всё это время, принадлежит не его отцу, а незнакомому мужчине. Об этом сообщает SWNS.





Отец Марка, Дейл Уэйн Уэллс, исчез в феврале 1985 года по пути с работы домой. Спустя восемь месяцев в шести километрах от дома супруги нашли изувеченное животными тело. Рядом лежали три гильзы. Марку, тогда ещё ребёнку, сказали, что отец погиб в результате несчастного случая на охоте.



Став взрослым, мужчина понял, что его обманули. Желая восстановить обстоятельства исчезновения отца, он добился эксгумации останков в 2019 году. Результаты ДНК-теста, полученные спустя три года — в 2022-м, шокировали: в могиле находился совсем другой человек. Личность незнакомца полиция пока не установила, однако дело о пропаже Дейла Уэллса возобновили.



Марк возмущён халатностью коронера, который в 1985 году по ошибке опознал останки как принадлежащие пропавшему мужчине. Спустя четыре года после эксгумации он так и не приблизился к разгадке судьбы отца.





«Это, конечно, безумно раздражает. Я хочу лишь получить ответ. Но, кажется, никто по-настоящему не готов мне помочь», — сказал собеседник.