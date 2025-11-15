Отец пятилетней девочки, найденной в диване в Челябинске, устроил ей тайные похороны

15 ноября 2025, 04:28

Фото: iStock/dragana991

В Башкирии тайно похоронили пятилетнюю девочку, тело которой обнаружили в диване одной из квартир Челябинска. Церемония прошла в родном селе биологического отца ребенка, сообщает издание «Регнум».





Напомним, что на теле ребенка наблюдались следы множественных колото-резаных ранений. Останки пролежали в диване более недели. Их обнаружил владелец жилья, который сдавал квартиру 43-летней уроженке Башкирии.



Отец девочки, узнав о трагедии, лично приехал в Челябинск и позже организовал захоронение дочери. Оно прошло 13 ноября в селе Ильчино Учалинского района. Готовя проведение похорон, мужчина отказался от помощи односельчан, хорошо знакомых с убитой девочкой и ее матерью.





«На прощании присутствовали только некоторые члены семьи, оно прошло очень быстро, как будто тайные похороны — без друзей и знакомых семьи», — говорится в материале.