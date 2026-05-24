Мужчина стал стрелять по школьникам при перепалке в Подмосковье

24 мая 2026, 15:53

Baza: в Сергиевом Посаде мужчина стрелял школьникам по ногам при перепалке

В Сергиевом Посаде Московской области произошёл конфликт между местным жителем и двумя подростками, завершившийся стрельбой и госпитализацией несовершеннолетних. Об этом информирует Telegram-канал Baza.





По данным очевидцев, мужчина по имени Алексей сидел на лавочке, когда к нему подошёл нетрезвый юноша. Тот сначала отстал, но позже вернулся уже с приятелем, у которого имелся нож.



В ходе возобновившейся ссоры Алексей произвёл предупредительный выстрел из травматического пистолета в землю, чтобы отпугнуть нападавших. Однако спустя непродолжительное время подростки пришли снова — на этот раз с травматической винтовкой.



В какой-то момент один из школьников ударил мужчину по голове, а другой направил на него оружие. Тогда Алексей открыл огонь на поражение.



Как уточняется в сообщении, пули попали обоим подросткам в ноги, а одному из них — ещё и в живот. Обоих госпитализировали. Сам стрелок не пострадал, его задержала полиция. Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства инцидента.



