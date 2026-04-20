Неизвестные в балаклавах с ножами напали на троих подростков на станции в Подмосковье
Неизвестные в балаклавах с ножами и электрошокерами напали на троих подростков на станции «Тарасовка» в Подмосковье. Они запугали детей, проверили рюкзаки и одного мальчика силой прижали к забору. Об этом информирует Telegram-канал «Москва с огоньком».
По предварительной информации, школьникам на вид 12–13 лет. К ним подошла группа мужчин с закрытыми лицами. У одного заметили нож, у другого — электрошокер. Когда очевидцы вмешались, нападавшие начали выкрикивать угрозы. После этого сели в электричку и увели в вагон троих ребят. Сейчас правоохранители уточняют детали происшествия. Причины конфликта и личности участников инцидента устанавливают.
В Стрелецком проезде в Марьиной Роще уже несколько лет существует необычная точка притяжения. К мусорке приезжают гости из разных регионов, чтобы совершить «паломничество» и сделать снимок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
