Неизвестные в балаклавах с ножами напали на троих подростков на станции в Подмосковье

20 апреля 2026, 10:20

Неизвестные с ножами напали на троих подростков на станции «Тарасовка»

Неизвестные в балаклавах с ножами и электрошокерами напали на троих подростков на станции «Тарасовка» в Подмосковье. Они запугали детей, проверили рюкзаки и одного мальчика силой прижали к забору. Об этом информирует Telegram-канал «Москва с огоньком».