В российском регионе два пса и их хозяин с ружьем напали на беременную девушку
В Семилуках Воронежской области два пса напали на беременную девушку. Хозяин собак при этом вышел к ней с ружьем. Об этом сообщает издание «Блокнот».
Медики зафиксировали у пострадавшей рваные раны на руках и ягодицах. Врачи не могут сделать ей прививки от бешенства из-за беременности: для этого требуются анализы самих животных.
Девушка утверждает, что владелец собак отказался предоставить псов для экспертизы. Когда она позвонила специалисту по отлову, мужчина захлопнул дверь, повёл себя агрессивно и вернулся с оружием.
По словам жертвы, он снял предохранитель и пригрозил: «Я вас сейчас всех расстреляю». Пострадавшая написала заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.
