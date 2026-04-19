Подростки напали с ножом на людей в метро в Москве
Подростки устроили драку в подземном переходе на станции метро «Калужская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Конфликт произошёл в вагоне метро и продолжился в подземном переходе. Молодые люди 2000 и 2006 годов рождения рассказали полицейским, что на них напали двое незнакомцев и избили.
Правоохранители оперативно просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личности нападавших и арестовали их. Оба задержанных оказались несовершеннолетними: один родился в 2010 году, другой — в 2009.
Согласно информации следствия, один из задержанных 2010 года рождения ударил одного из пострадавших ножом, а затем выбросил оружие на улицу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
