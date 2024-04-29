Мужчина столкнул с обрыва автомобиль с женой и двумя детьми

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В Калифорнии мужчина столкнул с 15-метрового обрыва автомобиль, в котором находились его жена и двое детей. За это его могут отправить на принудительное лечение. Об этом пишет Daily Star.
Согласно сообщению, отец семейства длительное время находился в состоянии депрессии. Его преследовали мысли, что его детям угрожают педофилы, тогда он направил свой автомобиль с обрыва, желая таким образом «обезопасить» семью. При этом все члены семьи остались живы, однако получили различные травмы.
У мужчины вывили тяжелое депрессивное расстройство, отягощенное психозом. Скорее всего его не посадят в тюрьму, а отправят на принудительное лечение.
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