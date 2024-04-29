В Москве трёхлетний ребёнок выпал из окна 12 этажа и выжил

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В Москве трёхлетний мальчик выпал из окна 12 этажа, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, трагедия едва не произошла в многоэтажке на Новочеркасском бульваре в столице.
Мать отвлеклась на домашние дела. В этот момент её трёхлетний сын забрался на подоконник и выпал из окна с высоты 12 этажа.
Каким-то чудом мальчик выжил. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля.
Как уточнила мать пострадавшего мальчика в беседе с Telegram-каналом, в настоящий момент врачи пытаются стабилизировать его состояние.
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Мать отвлеклась на домашние дела. В этот момент её трёхлетний сын забрался на подоконник и выпал из окна с высоты 12 этажа.
Каким-то чудом мальчик выжил. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля.
Как уточнила мать пострадавшего мальчика в беседе с Telegram-каналом, в настоящий момент врачи пытаются стабилизировать его состояние.
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Евгения Парфентьева