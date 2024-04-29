Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов
В суде Казахстана начались прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой её гражданским мужем, бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым. Подробности судебных разбирательств сообщает РИА Новости.
Напомним, в ноябре 2023 года в ресторане BAU в Астане обнаружили труп Нукеновой. Тело женщины, покрытое синяками и ссадинами, было завёрнуто в простынь.
Позже в сеть попали кадры с видеонаблюдения в ресторане, на которых Бишимбаев жестоко избивает и таскает за волосы свою гражданскую супругу. На допросе он сознался в содеянном, однако, заявил, что не собирался убивать её. Чиновник находился в состоянии аффекта из-за гнева и алкоголя.
Также выяснилось, что вместо скорой помощи после избиения женщины Бишимбаев позвонил гадалке, которая заверила его, что с Нукеновой всё в порядке, она просто спит.
Кроме того, сидя в номере с избитой, умирающей Салтанат, Бишимбаев спокойно переписывался с другими женщинами. Переписки судья зачитала на одном из заседаний.
Приговор Бишимбаеву будет оглашён в первых числах мая, заключили в РИА.
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Позже в сеть попали кадры с видеонаблюдения в ресторане, на которых Бишимбаев жестоко избивает и таскает за волосы свою гражданскую супругу. На допросе он сознался в содеянном, однако, заявил, что не собирался убивать её. Чиновник находился в состоянии аффекта из-за гнева и алкоголя.
Также выяснилось, что вместо скорой помощи после избиения женщины Бишимбаев позвонил гадалке, которая заверила его, что с Нукеновой всё в порядке, она просто спит.
Кроме того, сидя в номере с избитой, умирающей Салтанат, Бишимбаев спокойно переписывался с другими женщинами. Переписки судья зачитала на одном из заседаний.
Приговор Бишимбаеву будет оглашён в первых числах мая, заключили в РИА.
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Евгения Парфентьева