Горящий мужчина умолял прохожих убить его в центре Уфы

13 июня 2025, 19:01

Горящий мужчина по имени Закир кричал «убейте меня» на улицах Уфы

Фото: istockphoto/wirot pathi

Жители Уфы стали свидетелями страшного события вечером 10 июня. 41-летний местный житель Закир У., находясь в состоянии отчаяния, бегал горящим по улицам города. После чего мужчина начал громко кричать: «Убейте меня».





Закира оперативно доставили в отделение реанимации Республиканской клинической больницы. Врачи диагностировали тяжелейшие ожоги почти всей поверхности тела — около 95%. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось: мужчина умер вскоре после поступления в больницу.



Следователи обнаружили в жилище погибшего странный пакет с несколькими стеклянными колбами, содержащими порошок непонятного происхождения. Причины столь трагического поступка выясняются, ведется расследование обстоятельств произошедшего.













