Ставший бездомным в США певец Оскар пропал
Ставший бездомным в США певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) пропал, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что родственники артиста не могут найти его больше трех недель. Товарищи музыканта обратили внимание, что в последнюю встречу Оскар заявил, что продает свое тело в районе Куинс (Нью-Йорк). Больше он ничего не говорил и ни с кем не связывался. Близкие обыскали все и даже обратились в правоохранительные органы, но эти действия не принесли результатов.
Они все еще хранят посылки с косметикой и одеждой от наиболее преданных поклонников из России. Передать их артисту так и не удалось.
Ранее сообщалось, что популярный турецкий актер Эркан Колчак, участвоваший в международном арт-футболе, серьезно травмировался во время матча со сборной Грузии, который проходил на стадионе «Октябрь» в Москве.
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