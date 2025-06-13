В Ельце задержаны цыганские бароны во время «сходки»

13 июня 2025, 13:22

В Ельце задержали всех цыганских баронов ЦФО во время криминальной «сходки»

Фото: istockphoto/Jedraszak

Под городом Елец Липецкой области проведена масштабная операция, в результате которой были задержаны все цыганские бароны регионов Центрального федерального округа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.