В Ельце задержаны цыганские бароны во время «сходки»
Под городом Елец Липецкой области проведена масштабная операция, в результате которой были задержаны все цыганские бароны регионов Центрального федерального округа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, бароны прибыли в село Ключ жизни к некоему Бахтияру для проведения сходки. Главной целью встречи, как утверждается, был передел сфер влияния на наркорынке. Всего в результате операции, проведенной сотрудниками уголовного розыска Липецкой области, были задержаны 58 человек.
В настоящее время по каждому задержанному решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Читайте также: