Тело женщины без части ноги обнаружили в подвале многоэтажки в Белых росах
В подвале многоэтажного дома в микрорайоне Белые росы обнаружили тело женщины с отсутствующей стопой. Об этом сегодня утром сообщает Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на полицию.
Инцидент произошёл поздно вечером 16 июля. Местные жители засняли на видео, на котором сотрудники правоохранительных органов выносят женщину из подъезда. На кадрах видно, что у 35-летней погибшей нет правой ступни.
В полиции отметили, что на теле присутствуют следы, типичные для падения с высоты. Более подробная информация о случившемся в материале не приводится. Подтверждений версии о возможном криминальном характере происшествия пока также нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих на стройплощадке. В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, а также беседуют с лицами, ответственными за организацию работ.
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