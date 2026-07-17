Россиянка получила срок за спаивание подростков
Суд в Красноярском крае назначил 19-летней местной жительнице четыре года колонии общего режима. Ее признали виновной во вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия. Об этом сообщает «Лента.ру».
Следствие установило, что с осени 2025 года девушка приглашала знакомых подростков домой и покупала спиртное для встреч. Среди гостей оказались дети 13, 14 и 15 лет. Компания пила пиво, иногда добавляя водку, и снимала застолья на телефоны.
Девушка не признала вину. Она утверждала, что лишь предлагала алкоголь, а подростки соглашались сами. Родители заметили проблему после того, как дети начали возвращаться домой пьяными. Одна из матерей нашла сына у дома осужденной в состоянии опьянения.
Алкоголь особенно опасен для подростков, потому что мозг, нервная система и внутренние органы ещё развиваются. Употребление может ухудшать память, внимание, способность учиться и контролировать эмоции, повышать риск тревоги, депрессии и импульсивных поступков. У несовершеннолетних быстрее формируется психологическая и физическая зависимость, а отравление может наступить и при сравнительно небольших дозах.
Алкоголь также увеличивает вероятность травм, ДТП, конфликтов, насилия, незащищённых половых контактов и других опасных ситуаций. Регулярное употребление в подростковом возрасте связано с повышенным риском болезней печени, сердца, желудочно-кишечного тракта и психических расстройств во взрослом возрасте. Если подросток уже употребляет алкоголь или взрослые принуждают его к этому, важно обратиться за помощью к родителям, школьному психологу, врачу-наркологу или в экстренные службы при признаках отравления.
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