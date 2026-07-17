Россиянка получила срок за спаивание подростков

17 июля 2026, 08:06

В Красноярском крае суд приговорил 19-летнюю жительницу за спаивание подростков

Фото: iStock/zoka74

Суд в Красноярском крае назначил 19-летней местной жительнице четыре года колонии общего режима. Ее признали виновной во вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия. Об этом сообщает «Лента.ру».