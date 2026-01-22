Мужчина тайно сфотографировал подругу голой и попал под суд

22 января 2026, 09:15

Британца приговорили к общественным работам за съемку подруги без одежды

Фото: iStock/Zolnierek

В Великобритании мужчина из графства Уилтшир попал под суд за то, что несколько раз сфотографировал подругу голой без ее согласия. Об этом сообщает Wiltshire 999s.