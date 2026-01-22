Мужчина тайно сфотографировал подругу голой и попал под суд
В Великобритании мужчина из графства Уилтшир попал под суд за то, что несколько раз сфотографировал подругу голой без ее согласия. Об этом сообщает Wiltshire 999s.
35-летний Гарет Пьюзи предстал перед судом в Суиндоне 13 января. Знакомая мужчины обвинила его в том, что с декабря 2023 года по март 2024 года он снимал ее обнаженной без согласия. Эти снимки случайно нашли сотрудники полиции. Пьюзи уже проходил подозреваемым по делу об изнасиловании, и фотографии были обнаружены у него в телефоне во время обыска. Хотя в изнасиловании Гарет оказался невиновен, на него завели новое дело по статье о вуайеризме.
Обвинение доказало, что снимки были сделаны без разрешения пострадавшей в месте, которое она считала безопасным. Женщина также заявила, что тайные действия Пьюзи нанесли ей дополнительные психологические травмы, учитывая ее низкую самооценку. В результате британца приговорили к двум годам общественных работ. Кроме того, Пьюзи на пять лет был включен в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.
