Мужчина требует 3 млн рублей от бывшей жены за рассказ в блоге об их разводе
Мужчина требует 3 млн рублей от бывшей жены за рассказ в блоге об их разводе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сергей и Евгения были женаты более десяти лет, за это время они стали родителями двоих сыновей. Со временем их отношения ухудшились, и супруги решили развестись. Начался судебный процесс, в рамках которого рассматривался вопрос о том, с кем останутся дети.
Блогер Евгения Петрова поделилась в своём аккаунте подробностями семейной жизни с Сергеем. Она рассказала о том, как, по её словам, он отбирал у неё сыновей, украл автомобиль и применял к ней физическое насилие. Мужчина, увидев это, посчитал, что такая откровенность перед публикой нарушает его права, и подал в суд. Теперь он требует от бывшей жены компенсацию в размере 3 миллионов рублей за моральный ущерб и планирует опубликовать видео, в котором будет восстановлено его доброе имя.
Евгения, в свою очередь, вместе с юристом Натальей Михеевой не согласна с иском. По её словам, блог служит для того, чтобы привлечь внимание к ситуации. Она надеется, что это также поможет ей вернуть детей, поскольку на текущий момент опеку над ними передали отцу. Пока решение не вступило в силу, женщина подала апелляцию.
Читайте также: