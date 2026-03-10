10 марта 2026, 08:50

Baza: Мужчина требует 3 млн рублей от экс-жены за рассказ в блоге об их разводе

Фото: iStock/utah778

Мужчина требует 3 млн рублей от бывшей жены за рассказ в блоге об их разводе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.