Раскрыты подробности нападения на дом певицы Рианны в Лос-Анджелесе
NYP: стрелявшая по дому Рианны была одержима певицей и угрожала ей в соцсетях
35‑летнюю блогершу Иванну Ортис задержали по подозрению в покушении на убийство после стрельбы по дому певицы Рианны. За несколько недель до нападения женщина разместила в социальных сетях серию загадочных сообщений и видео, где упоминала нескольких знаменитостей.
Как сообщает New York Post, в одной из публикаций Ортис обращалась к певице. Она пыталась выяснить, почему звезда ей не отвечает и все время «прячется».
«Рианна, ты здесь? Потому что я ждала, когда ты скажешь мне что‑нибудь, вместо того чтобы прятаться, как будто ты разговариваешь со мной там, где меня нет», — писала нападавшая.Кроме того, в своих постах подозреваемая распространяла сообщения с враждебным подтекстом, в том числе утверждения о том, что Рианна заражена СПИДом. Также Ортис негативно высказывалась о Ким Кардашьян, назвав ее «дурацкой стервой», и упоминала Cardi B.
Помимо активности в соцсетях, женщина вела YouTube-канал, где публиковала ролики под названием «Журнал молящихся женщин». В них она рассказывала о своем 60-дневном молитвенном испытании.