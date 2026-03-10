Раскрыты подробности нападения на дом певицы Рианны в Лос-Анджелесе

10 марта 2026, 02:41

NYP: стрелявшая по дому Рианны была одержима певицей и угрожала ей в соцсетях

Фото: iStock/MattGush

35‑летнюю блогершу Иванну Ортис задержали по подозрению в покушении на убийство после стрельбы по дому певицы Рианны. За несколько недель до нападения женщина разместила в социальных сетях серию загадочных сообщений и видео, где упоминала нескольких знаменитостей.





Как сообщает New York Post, в одной из публикаций Ортис обращалась к певице. Она пыталась выяснить, почему звезда ей не отвечает и все время «прячется».



«Рианна, ты здесь? Потому что я ждала, когда ты скажешь мне что‑нибудь, вместо того чтобы прятаться, как будто ты разговариваешь со мной там, где меня нет», — писала нападавшая.