Во Владивостоке водитель без прав насмерть сбил пешехода
Во Владивостоке 37‑летний водитель автомобиля Toyota Corona сбил пенсионера. Пострадавший скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе полиции Приморья.
Авария случилась, когда пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель не имел водительского удостоверения, и у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.
Правоохранительные органы также установили, что в 2025 году автомобилист уже привлекался к ответственности за неаккуратное вождение. Всего за ним числится десять случаев нарушения правил дорожного движения.
