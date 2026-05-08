Мужчина убежал от извергающегося вулкана на Филиппинах

08 мая 2026, 20:41

Мужчина убежал от извергающегося вулкана Майон и снял свое бегство на видео

Фото: istockphoto/Vershinin-M

2 мая на вулкане Майон произошло обрушение свода, что спровоцировало выброс раскаленных газов и пепла. 27-летний Кеннет Урбано в тот момент совершал пробежку с приятелями. Об этом пишет What's The Jam.





По словам мужчины, сначала они ошибочно приняли надвигающуюся стену пирокластического потока за безобидное облако. Компания бросилась бежать. Урбано не выключал камеру телефона и заснял момент, когда смесь газа и пепла почти настигла его. Спасаясь, друзья выбежали на дорогу, где их подобрал проезжавший водитель и отвез в безопасное место.





«Когда мы добрались до другой стороны объездной дороги, то увидели гигантскую стену густого черного дыма. Мы даже остановились, чтобы сфотографировать ее», — цитирует Урбано издание.



