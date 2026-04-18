Достижения.рф

Российского школьника обвинили в совершении теракта

Школьника обвинили в совершении поджогов в Ленобласти
Фото: istockphoto/sakhorn38

В Ленинградской области следствие направило в суд ходатайство об аресте школьника, обвиняемого в совершении теракта. Как сообщила в Max объединенная пресс-служба судов региона, пострадали два объекта железнодорожной инфраструктуры.



Согласно материалам следствия, в четверг фигурант сначала поджег релейный шкаф на перегоне в районе станции Лаврики (Всеволожский район), затем в тот же день — трансформаторную подстанцию в районе станции Девяткино. В пресс-службе уточнили, что юноша учится в школе и ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Следствие просит суд избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Других подробностей не приводится.

Ранее драка со стрельбой произошла в Ингушетии.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0