Российского школьника обвинили в совершении теракта
В Ленинградской области следствие направило в суд ходатайство об аресте школьника, обвиняемого в совершении теракта. Как сообщила в Max объединенная пресс-служба судов региона, пострадали два объекта железнодорожной инфраструктуры.
Согласно материалам следствия, в четверг фигурант сначала поджег релейный шкаф на перегоне в районе станции Лаврики (Всеволожский район), затем в тот же день — трансформаторную подстанцию в районе станции Девяткино. В пресс-службе уточнили, что юноша учится в школе и ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.
Следствие просит суд избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Других подробностей не приводится.
Ранее драка со стрельбой произошла в Ингушетии.
Читайте также: