Вора женских трусов ищут в российском городе
У посетительницы солярия SunLife в Ростове-на-Дону похитили нижнее белье. Об этом сообщают телеграм-каналы.
На появившихся в Сети кадрах видно, как неизвестный вломился в занятую кабинку, и через несколько секунд оттуда раздается женский крик. Прежде чем подбежали сотрудники студии, мужчина сам открыл дверь и вышел наружу, застегивая на ходу штаны.
Он попытался убедить присутствующих, что просто зашел к своей жене, однако пострадавшая позднее заявила, что видит его впервые. Она также пожаловалась, что злоумышленник успел украсть у нее трусы. В настоящее время полиция ищет извращенца.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области полицейские задержали вора, который заснул прямо во время кражи в частном доме.
