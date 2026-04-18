Российский регион остался без света
В Иркутской области произошло масштабное отключение электричества из-за сильного снегопада. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
По его информации, без света остались жители домов в Куйбышевском, Ленинском и Октябрьском районах Иркутска, а также нескольких населенных пунктов региона.
По словам синоптиков, 18 апреля в областном центре наблюдаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель и понижение температуры ночью до минус 7 градусов. Отмечается, что на местных дорогах и трассах образовалась гололедица, из-за которой произошло несколько аварий.
Ранее сообщалось, что в городе Балахне Нижегородской области возбудили уголовное дело фо факту образовавшейся трещины в трехэтажном многоквартирном доме.
