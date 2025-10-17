Достижения.рф

В Петербурге нашли трехмесячного младенца в коляске у мусорных контейнеров

Фото: iStock/Maria Lohmeyer

Коляску с трехмесячным малышом нашли у мусорных баков в Московском районе Петербурга. Об этом информирует 78.ru.



Младенца в коляске у мусорных баков нашли прохожие. Инцидент произошел в пятницу, 17 октября.

Ребенка доставили в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, он получил всю необходимую помощь.

Правоохранительные органы активно занимаются поисками матери малыша, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Предполагается, что младенец появился на свет в семье мигрантов.

Екатерина Коршунова

