В Петербурге нашли трехмесячного младенца в коляске у мусорных контейнеров
Коляску с трехмесячным малышом нашли у мусорных баков в Московском районе Петербурга. Об этом информирует 78.ru.
Младенца в коляске у мусорных баков нашли прохожие. Инцидент произошел в пятницу, 17 октября.
Ребенка доставили в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, он получил всю необходимую помощь.
Правоохранительные органы активно занимаются поисками матери малыша, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Предполагается, что младенец появился на свет в семье мигрантов.
