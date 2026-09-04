Медведя заметили на улице в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском заметили медведя. Сейчас его разыскивают, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Информация об инциденте поступила в ЕДДС Петропавловска-Камчатского. Зверя увидели на улице Петровская, возле дома номер 2. В настоящий момент на место выехали специалисты, чтобы проверить сведения о появившемся хищнике.
Местным жителям стоит соблюдать осторожность: даже если медведь ушел обратно в лес, он может выйти на городскую территорию повторно. В последние годы бурые медведи всё чаще появляются в населённых пунктах Камчатки – охотоведы связывают это с заметным ростом популяции хищников.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярском крае нашли обглоданные тела двух женщин, которые пропали 31 августа. Погибшие находились в нескольких километрах от посёлка Подтёсово. По уточненным данным, жертвы хищника не были знакомы и оказались в одном месте случайно. Подробности читайте в нашем материале.
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