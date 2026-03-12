В Москве приговорили мужчину к колонии за попытку изнасилования девушки в отеле
В Москве суд приговорил мужчину к пяти годам колонии за попытку изнасилования девушки в апарт-отеле. Преступление произошло в марте 2025 года.
Как сообщили «Ленте.ру» в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве, инцидент произошел 21 марта 2025 года в апарт-отеле на Киевской улице. По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и напал на незнакомую девушку.
Он применил к потерпевшей насилие и попытался совершить изнасилование. Девушка оказала активное сопротивление и смогла вырваться. После этого она обратилась в правоохранительные органы.
В ходе расследования следователи допросили свидетелей, назначили и получили заключения судебных экспертиз, а также провели другие необходимые следственные действия. Собранные доказательства подтвердили причастность обвиняемого к преступлению.
Суд признал мужчину виновным по статьям о покушении на изнасилование и совершении иных насильственных действий сексуального характера. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
