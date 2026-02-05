Пожар вспыхнул в здании редакции «Известия» в Москве
Возгорание произошло в здании редакции «Известия» в Партийном переулке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что сотрудников информагентства и других СМИ экстренно эвакуировали. Густой дым охватил несколько этажей, поэтому, судя по публикуемым кадрам, людям приходилось выходить при практически нулевой видимости.
Как выяснилось, пожар вспыхнул в сауне фитнес-клуба, находящегося на третьем этаже здания.
На место оперативно прибыли несколько бригад пожарных МЧС России, которые присвоили возгоранию повышенный уровень сложности. В настоящее время информации о пострадавших и последствиях не поступало.
Читайте также: