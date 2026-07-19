Мужчина убил и изнасиловал пенсионерку в США
Суд в США приговорил 58‑летнего Хавьера Росадо Мартинеса к пожизненному сроку без возможности условно‑досрочного освобождения. Мужчину признали виновным в убийстве и попытке изнасилования 93‑летней Долорес Падилья Марреро, сообщает Daily Star.
Трагедия разыгралась во флоридском доме престарелых. Преступление произошло спустя несколько часов после празднования 93-го дня рождения женщины. При этом Мартинес, который состоял в отношениях с одной из дочерей погибшей, на торжестве не присутствовал.
По данным следствия, злоумышленник проник в комнату пенсионерки, напал на неё и попытался совершить сексуальное насилие. После убийства мужчина остался в комнате и просматривал порнографические видео.
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