Мужчина убил и изнасиловал пенсионерку в США

19 июля 2026, 03:47

Фото: istockphoto/charinporn thayot

Суд в США приговорил 58‑летнего Хавьера Росадо Мартинеса к пожизненному сроку без возможности условно‑досрочного освобождения. Мужчину признали виновным в убийстве и попытке изнасилования 93‑летней Долорес Падилья Марреро, сообщает Daily Star.