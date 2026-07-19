Партию опасных детских сандалий отозвали в США
В США более 200 тысяч пар сандалий могут представлять угрозу для здоровья малышей. Партию продукции уже отозвали, сообщает CBS News.
Речь идёт о моделях бренда Cat & Jack с плетёными ремешками, украшенными золотистыми пряжками и пластиковыми жемчужинами. Опасность заключается в том, что декоративные детали способны открепляться от обуви и могут привести к удушью детей.
По информации Комиссии по безопасности потребительских товаров США, компания‑производитель зафиксировала 23 случая отсоединения элементов декора. При этом специалисты не зафиксировали ни одного инцидента с травмами или иными негативными последствиями для ребёнка.
Сандалии продавались в розничных сетях в период с января по май 2026 года; стоимость одной пары составляла примерно 20 долларов. Владельцам такой обуви советуют немедленно прекратить её использование, а затем вернуть товар продавцу либо направить напрямую производителю. В обоих случаях предусмотрено полное возмещение уплаченной суммы.
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