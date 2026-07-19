Партию опасных детских сандалий отозвали в США

19 июля 2026, 03:33

CBS News: более 200 тыс. сандалий отозвали из-за угрозы удушья детей

Фото: istockphoto/AnnaNahabed

В США более 200 тысяч пар сандалий могут представлять угрозу для здоровья малышей. Партию продукции уже отозвали, сообщает CBS News.