Мужчина убил и расчленил женщину, а алиби искал в Pokemon Go

04 июля 2026, 11:47

В Германии судят мужчину за убийство и расчленение бывшей сожительницы

Фото: Istock/artisteer

В Германии стартовал судебный процесс против 39-летнего мужчины. Обвинение вменяет ему убийство и расчленение бывшей партнёрши. Как сообщает Bild, следствие опирается в том числе на сведения из мобильной игры Pokemon Go — подозреваемый использовал их для алиби.