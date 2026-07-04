Мужчина убил и расчленил женщину, а алиби искал в Pokemon Go
В Германии стартовал судебный процесс против 39-летнего мужчины. Обвинение вменяет ему убийство и расчленение бывшей партнёрши. Как сообщает Bild, следствие опирается в том числе на сведения из мобильной игры Pokemon Go — подозреваемый использовал их для алиби.
По версии правоохранителей, в декабре 2019 года после ссоры мужчина убил 35-летнюю женщину, расчленил тело и спрятал останки в 400 метрах от дома. Череп нашла местная жительница в феврале 2023 года во время прогулки с собакой.
Эксперты обнаружили на нём следы от острого предмета. После этого расследование возобновилось, а в феврале 2026 года полиция задержала подозреваемого. На допросе мужчина утверждал, что гулял у водохранилища и играл в Pokemon Go.
Следователи проверили информацию в приложении — геолокация опровергла его версию. В суде обвиняемый не признал вину и отказался давать показания. Адвокат заявил, что подзащитный с самого начала отрицал причастность к исчезновению женщины. Слушания продолжаются.
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