В Башкирии школьница нашла в траве пятимесячного младенца

04 июля 2026, 10:52

В Уфе школьница нашла в траве пятимесячную девочку без родителей

Фото: Istock/NataliaDeriabina

В Башкирии во дворе жилого дома 15-летняя школьница наткнулась на одинокую пятимесячную девочку, которая лежала в траве. Об этом информирует портал Ufa1.