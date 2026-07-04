В Башкирии школьница нашла в траве пятимесячного младенца
В Башкирии во дворе жилого дома 15-летняя школьница наткнулась на одинокую пятимесячную девочку, которая лежала в траве. Об этом информирует портал Ufa1.
Рядом с малышкой не оказалось ни родителей, ни других взрослых. Подросток, обнаружив младенца, растерялась и не стала звонить в экстренные службы на месте, а отнесла девочку в квартиру к своей подруге. После этого взрослые вызвали скорую медицинскую помощь и полицейских.
Медики госпитализировали ребёнка для проведения необходимого обследования. Правоохранители уже начали проверку: они опрашивают жителей окрестных домов, устанавливают личность матери и выясняют все обстоятельства случившегося, включая то, как малышка могла оказаться без присмотра на улице.
Ранее сообщалось о негативном инциденте на курорте в Сочи. Там мужчина схватил ребёнка за ногу и протащил его вниз головой.
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