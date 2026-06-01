Мужчина убил пятимесячную дочь из-за плача в Подмосковье и получил срок

В Подмосковье суд вынес приговор 22-летнему Мураджону Холназарову, который в ноябре 2024 года насмерть забил свою пятимесячную дочь. Мужчина проведет в колонии строгого режима 22 года.



Как пишут «Известия», инстанция признала иностранца виновным по нескольким статьям: убийство малолетнего с особой жестокостью, систематические побои в отношении женщины и неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, осужденного обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Трагедия разыгралась днем 19 ноября 2024 года. По данным следствия, Холназаров пришел в ярость от плача дочери и на глазах у жены и ее восьмилетней дочери начал наносить ребенку удары по голове. Младенец скончался на месте. Известно, что мужчина употреблял наркотики и регулярно избивал близких.

Гособвинение ранее запрашивало для фигуранта 23 года лишения свободы. Сам подсудимый признал вину лишь частично — он отрицает, что бил девочку именно по лицу. Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у Холназарова расстройств и признала его вменяемым.

Никита Кротов

