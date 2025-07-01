Житель Мурманска забил насмерть свою бывшую девушку табуреткой
Житель Мурманска забил насмерть свою бывшую девушку табуреткой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Накануне поздно вечером к 41-летней Марии в гости зашел сосед — ровесник Александр, с которым они когда-то встречались. Спустя время между бывшими возлюбленными произошел конфликт. Мужчина схватил табуретку и стал бить женщину по голове.
Александр осознал произошедшее только после пятого удара, обнаружив, что Мария не подает признаков жизни. Он начал кричать из окна: «Помогите!» Соседи вызвали полицию, скорую и МЧС.
Мужчина задержан, ранее он не был судим. При осмотре тела убитой врачи извлекли из ее головы несколько кусков дерева.
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