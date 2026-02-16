Забил насмерть и утопил в болоте из-за физкультуры: семью осудят за убийство пасынка под Калининградом

16 февраля 2026, 15:22

В Черняховске осудят семью за убийство семилетнего пасынка

Фото: istockphoto/AMilkin

Под Калининградом семейную пару — 44-летнего мужчину и 31-летнюю женщину — будут судить по делу о гибели их семилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК России.