Забил насмерть и утопил в болоте из-за физкультуры: семью осудят за убийство пасынка под Калининградом
Под Калининградом семейную пару — 44-летнего мужчину и 31-летнюю женщину — будут судить по делу о гибели их семилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК России.
Супругам, с учётом роли каждого, вменяют убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, оставление в опасности, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, соединённое с жестоким обращением.
По версии следствия, преступление произошло в Черняховске. В период с 29 января по 1 февраля 2025 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, избил семилетнего пасынка до смерти. По данным СК, он нанёс ребёнку не менее 35 ударов после просьбы мальчика позаниматься физическими упражнениями.
Мать ребёнка, как утверждается, знала о происходящем, но не вмешалась. Затем обвиняемый положил тело в сумку, вывез к болоту и сбросил в воду, а позже убедил женщину заявить в полицию о пропаже сына.
Следствие также считает, что в течение полутора лет до этого супруги систематически применяли насилие к мальчику. Не менее восьми раз били его ремнём, электрическим проводом, пластиковой трубой, железным прутом и другими предметами.
Отдельно установили, что в конце декабря 2024 года мужчина сломал руку 12-летней падчерице. За медицинской помощью, по данным правоохранителей, ни он, ни мать девочки не обращались, а ребёнка заставили объяснять травму падением с лестницы.
Читайте также: