Мужчина убил соседа из-за долга и получил внушительный срок

22 апреля 2026, 16:35

Мужчина убил соседа из-за долга в Бурятии и получил 15 лет колонии

Верховный суд Бурятии приговорил местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за убийство знакомого, которому он не захотел возвращать крупный долг.





Как сообщили в прокуратуре республики, трагедия произошла в августе 2024 года в селе Сотниково Иволгинского района. По версии следствия, 35-летний сельчанин взял у своего соседа в долг 800 тысяч рублей на покупку дома. Когда кредитор неоднократно потребовал вернуть деньги, должник начал отказываться. В ходе очередной ссоры между мужчинами вспыхнула драка, в которой обвиняемый жестоко расправился с соседом.



Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перевез тело погибшего на садовой тележке к строящемуся объекту. Там он спрятал его в яме и засыпал песком и кирпичами.



Суд признал мужчину виновным.



