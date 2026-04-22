Подросток изнасиловал и убил двоюродного брата в США

22 апреля 2026, 05:17

В Калифорнии подростка обвинили в убийстве и сексуальном насилии над двухлетним двоюродным братом. Об этом сообщает ABC News.





Трагедия произошла в пасхальное воскресенье 5 апреля. Двухлетнего Джексона нашли в своей кроватке без сознания с серьезными травмами. Ребенка срочно госпитализировали, но спустя несколько дней он скончался.



По данным полиции, подозреваемым является 17‑летний двоюродный брат погибшего, который жил с ним в одной приемной семье. Расследование выявило, что юноша не единожды подвергал малыша физическому и сексуальному насилию. 20 апреля подростку предъявили обвинения.



«Это был двухлетний ребенок, которого жестоко истязали и зверски убили. Мы хотим, чтобы уровень ответственности соответствовал тяжести содеянного», — заявил окружной прокурор Джефф Розен.