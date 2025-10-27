В Петербурге группа пьяных подростков жестоко избила прохожего

27 октября 2025, 11:19

Фото: медиасток.рф

В центре Петербурга группа пьяных подростков напала на прохожих и жестоко избила одного из них. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми ушибами головы и сломанным носом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».