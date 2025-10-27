В Петербурге группа пьяных подростков жестоко избила прохожего
В центре Петербурга группа пьяных подростков напала на прохожих и жестоко избила одного из них. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми ушибами головы и сломанным носом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным очевидцев, всё произошло у местного алкомаркета. После короткой словесной перепалки компания зумеров 16–17 лет набросилась на троих парней, стоявших рядом с магазином. Основной удар пришёлся по одному из них — подростки били его в основном по голове, нанеся серьёзные травмы. Ещё один участник конфликта отделался лёгкими ушибами.
Прибывшие на место полицейские задержали четверых агрессивных подростков, которые пытались спрятаться в соседнем заведении. Всех доставили в отдел полиции для разбирательства.
Пострадавший в беседе с журналистами рассказал, что инициаторами драки стали нетрезвые зумеры, решившие «навести суету». Поводом для конфликта, по его словам, стало то, что он допил свой напиток и не оставил им.
Инцидент попал на видео — на кадрах видно, как группа подростков нападает на молодых людей и наносит удары ногами.
Читайте также: