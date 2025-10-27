В Бугуруслане мужчина убил учительницу и посадил труп за руль авто
В Бугуруслане неадекват убил учительницу физкультуры и попытался инсценировать ДТП с ее участием. Об этом сообщает «КП – Оренбург».
Расправа произошла посреди оживленного перекрестка в районе улицы Нагорной. Когда женщина садилась в свой Nissan Qashqai, на нее набросился мужчина, выбежавший из кустов. Он начал душить несчастную в салоне, а когда крики затихли, сел в ее машину.
Убийца врезался в столб и пересадил тело своей жертвы на водительское сидение, попытавшись представить все так, будто за рулем находилась сама женщина.
По словам местных жителей, это не первый раз, когда преступник напал на педагога. Предполагается, что он был ее соседом. В объединенной пресс-службе судов области сообщили, что подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
