Мужчина убил жену и купил на ее деньги секс-куклу

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Американец расправился с женой и потратил ее страховые деньги на покупку секс-куклы и видеоигр. Об этом сообщает CBS News.
По данным издания, утром 1 ноября 2019 года житель города Хейс, штат Канзас, Колби Трикл позвонил правоохранителям с сообщением о том, что его супруга Кристен свела счёты с жизнью. Сержант полиции Брэндон Хауптман после осмотра места происшествия заподозрил неладное, и спустя 3 коронер подтвердил их.
Полицейские продолжили наблюдать за американцем. Мужчина получил 120 тысяч долларов по двум полисам страховки супруги, а через 2 дня приобрел реалистичную секс-куклу. Оставшиеся средства он потратил за 8 месяцев на видеоигры и оплату долгов.
На протяжении двух лет следователи расследовали дело. Им удалось установить, что Кристен Трикл составила детальный план дел на 1 ноября. Также пистолет, который она якобы использовала, был слишком большим для нее. Детективы выразили сомнения, что хрупкая женщина могла воспользоваться им.
14 июля 2023 годе Колби Трикл был обвинен в расправе над женой и препятствовании работе правоохранительных органов. Мать мужчины заявила в суде, что после ухода жены «ему снились кошмары» и секс-кукла была ему нужна «для тепла и комфорта».
Решающими стали показания психолога, который доказал, что Кристен Трикл не собиралась обрывать свою жизнь.
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Полицейские продолжили наблюдать за американцем. Мужчина получил 120 тысяч долларов по двум полисам страховки супруги, а через 2 дня приобрел реалистичную секс-куклу. Оставшиеся средства он потратил за 8 месяцев на видеоигры и оплату долгов.
На протяжении двух лет следователи расследовали дело. Им удалось установить, что Кристен Трикл составила детальный план дел на 1 ноября. Также пистолет, который она якобы использовала, был слишком большим для нее. Детективы выразили сомнения, что хрупкая женщина могла воспользоваться им.
14 июля 2023 годе Колби Трикл был обвинен в расправе над женой и препятствовании работе правоохранительных органов. Мать мужчины заявила в суде, что после ухода жены «ему снились кошмары» и секс-кукла была ему нужна «для тепла и комфорта».
Решающими стали показания психолога, который доказал, что Кристен Трикл не собиралась обрывать свою жизнь.
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Алина Юрчак