Россиянин лишил жену свободы и выстрелил в полицейского
В Ингушетии арестовали мужчину, который лишил жену свободы и выстрелил в полицейского. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло 13 октября в одном из домов в сельском поселении Экажево Назрановского района. Пьяный мужчина, угрожая ружьем, незаконно лишил свободы свою жену. Также он несколько раз выстрелил в сторону полицейского, прибывшего на место по вызову.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК. По ходатайству следователя суд заключил фигуранта под стражу.
Ранее сообщалось, что 45-летняя жительница Калужской области помогла бывшему мужу избавиться от трупа и угодила под суд.
Читайте также: