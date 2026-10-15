Россиянин лишил жену свободы и выстрелил в полицейского

15 октября 2026, 19:11

В Ингушетии арестовали мужчину, лишившего жену свободы

Фото: iStock/ronstik

В Ингушетии арестовали мужчину, который лишил жену свободы и выстрелил в полицейского. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.