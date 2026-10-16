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Житель Екатеринбурга избил беременную жену на парковке из-за забытого документа

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Екатеринбурге на парковке поликлиники мужчина избил свою беременную жену. Об этом сообщает издание e1.ru.



Инцидент случился на улице Сыромолотова. Там гражданин около 10 минут избивал свою беременную жену из-за того, что она забыла обменную карту. Очевидица рассказала, что первые удары мужчина нанёс на улице. Затем пара села в машину. Там рукоприкладство продолжилось.

По словам свидетельницы, женщина не сопротивлялась и не кричала. Отмечается, что по факту произошедшего полиция проведёт проверку. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям мужчины.

До этого сообщалось о происшествии в Оренбургской области. Там мужчина утопил ребёнка и инсценировал несчастный случай.

Ольга Щелокова

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