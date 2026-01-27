Мужчина убил жену и ранил соседку в Подмосковье
В Сергиевом Посаде произошла трагедия, мужчина убил жену и ранил соседку, которая прибежала на крики.
По данным SHOT, нападение случилось около 14:00 в ЖК «Виктория Парк». Как рассказали жители дома, супруги, жившие в квартире на 13-м этаже, поссорились. Во время конфликта мужчина схватил нож и несколько раз ударил жену — она умерла на месте до приезда медиков.
На шум прибежала соседка, но нападавший набросился и на неё, нанеся несколько ножевых ранений. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, у неё множественные ранения.
После случившегося злоумышленник, предположительно, покончил с собой — его тело обнаружили под окнами. У пары остался ребёнок, он не пострадал.
