Россиянин попал за решетку после попытки заработать на участниках СВО
В Подмосковье суд арестовал мужчину, который обещал за деньги вернуть из плена участников спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, 15 июля 2025 года подозреваемый, представившись сотрудником ФСБ, предложил женщине за 500 тысяч рублей организовать возвращение пленных бойцов из зоны СВО. 27 июля он получил муляж купюр, и его задержали во время их пересчета.
Кроме того, установили, что у другой потерпевшей мужчина взял 397 тысяч рублей, обещая помочь с оформлением договора социального найма жилья для участника спецоперации. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве в крупном размере и покушении на него. По решению суда он останется под стражей до 27 февраля.
