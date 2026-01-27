Россиянин попал за решетку после попытки заработать на участниках СВО

27 января 2026, 14:54

В Подмосковье суд арестовал обещавшего вернуть военнопленных мужчину

Фото: istockphoto/AMilkin

В Подмосковье суд арестовал мужчину, который обещал за деньги вернуть из плена участников спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.